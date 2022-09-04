Турпоток в турецкую Каппадокию достиг рекордного уровня

За первые восемь месяцев текущего года Каппадокию посетило более 2,54 млн местных и иностранных туристов, что выше показателя января-августа 2019 года, который называли "золотым периодом туриндустрии", передает Day.Az со ссылкой на "Анадолу".

По данным администрации губернатора турецкой провинции Невшехир, с начала года в Каппадокии побывало 2 545 033 туристов, а непосредственно в августе этот показатель составил 652 921.

Для сравнения, в августе допандемийного 2019 года Каппадокию посетило 566 033 туриста.

Каппадокия известна уникальным природным ландшафтом, в том числе долиной Перибаджалары ("Камины фей"), древними монастырями в скалах, подземными городами Деринкую и Каймаклы. В музее под открытым небом - Гёреме можно совершить полеты на воздушных шарах.