Bloomberg предупредил о росте рисков банкротств европейских авиакомпаний зимой

Многие европейские авиакомпании предстоящей зимой столкнутся с угрозой банкротств из-за экономического и энергетического кризиса в Евросоюзе. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Риск банкротства европейских авиакомпаний этой зимой вырос. Более слабые авиакомпании сталкиваются с повышенным риском краха этой зимой, поскольку страны, спасшие перевозчиков во время коронавирусной пандемии, вынуждены оказывать финансовую поддержку другим государствам на фоне растущей инфляции", - заявили аналитики инвестиционной компании Sanford C. Bernstein.

Трудностей европейским авиакомпаниям доставляет и удорожание топлива. Кроме того, за последнее время выросли издержки по выплатам заработных плат сотрудникам в сочетании с сезонным сокращением авиаперевозок, утверждают в Sanford C. Bernstein.

"В подобных условиях небольшие перевозчики в Центральной и Восточной Европе будут наиболее уязвимы. В число наиболее подверженных риску перевозчиков вошла одна авиакомпания из Кипра, две из Албании, а также компании, базирующиеся в Беларуси, Болгарии, Чехии, Грузии, Молдове и Румынии", - заключили в инвестиционной фирме.