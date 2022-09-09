https://news.day.az/tourism/1494069.html Самолет рейса Париж-Сингапур экстренно сел в Баку
Самолет рейса Париж-Сингапур экстренно сел в Баку
Капитан рейса Париж-Сингапур авиакомпании Singapore Airlines направил в Международный аэропорт Гейдар Алиев запрос на экстренную посадку по техническим причинам.
Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба Международного аэропорта Гейдар Алиева.
В информации отмечено, что самолет Boeing B777 приземлился в аэропорту Баку в 06:26 по местному времени.
Пассажиры рейса размещены в аэровокзальном комплексе Международного аэропорта Гейдар Алиев.
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