Самолет рейса Париж-Сингапур экстренно сел в Баку

Капитан рейса Париж-Сингапур авиакомпании Singapore Airlines направил в Международный аэропорт Гейдар Алиев запрос на экстренную посадку по техническим причинам.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба Международного аэропорта Гейдар Алиева.

В информации отмечено, что самолет Boeing B777 приземлился в аэропорту Баку в 06:26 по местному времени.

Пассажиры рейса размещены в аэровокзальном комплексе Международного аэропорта Гейдар Алиев.