Российский перевозчик будет летать в Баку трижды в день

Российская авиакомпания "Аэрофлот" начнет выполнять рейсы из Москвы в Баку три раза в день.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на авиаперевозчика, пассажироперевозки трижды ежедневно по данному маршруту начнут выполняться с 30 октября.

"Рейсы будут выполняться из Москвы три раза в день в 08:10, 14:25 и 21:15 (GMT +3) с прибытием в Баку в 12:45, 19:05 и 01:50 (GMT +4) соответственно", - указывается в расписании авиакомпании.