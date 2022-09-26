Названа максимальная стоимость авиабилетов AZAL по маршруту Москва-Баку

В связи с повышенным спросом на рейсы из России в Азербайджан, а также возникающие в связи с этим вопросы касательно цен на авиабилеты, максимальная стоимость авиабилетов, предлагаемых авиакомпанией "Азербайджанские Авиалинии" по маршруту Москва-Баку по классам обслуживания составляет:

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- эконом-класс 409 евро;

- бизнес-класс - 769 евро;

- "VIP-клуб" - 869 евро.

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Помимо AZAL рейсы из России в Азербайджан также выполняют российские авиакомпании "Аэрофлот", "Россия", "Utair", "Азимут" и другие. Каждая авиакомпания самостоятельно формирует свою ценовую политику, передает Day.Az.

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Стоит отметить, что стоимость авиабилетов напрямую зависит от спроса, числа свободных мест на рейсе, даты покупки билета, сезона полетов и ряда других критериев.