https://news.day.az/tourism/1498606.html Самолет авиакомпании Finnair экстренно сел в бакинском аэропорту
Самолет авиакомпании Finnair экстренно сел в бакинском аэропорту
Капитан самолета авиакомпании Finnair, выполнявшего рейс по маршруту Сингапур-Хельсинки, направил в Международный аэропорт Гейдар Алиев запрос на экстренную посадку из-за внезапного ухудшения состояния здоровья пассажира.
Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Гейдар Алиев.
Самолет Airbus A350 приземлился в бакинском аэропорту в 02:31 по местному времени.
Пассажиру была оказана медицинская помощь, и было принято решение поместить его в одну из клиник Баку. Самолет вылетел из Баку в Хельсинки в 05:50.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре