Стамбул объявлен Молодежной столицей тюркского мира в 2023 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил министр молодежи и спорта Турции Мехмет Мухаррем Касапоглу на состоявшемся в Бурсе VI заседании министров молодежи и спорта Организации тюркских государств (ОТГ). Заседание прошло в рамках IV Всемирных игр кочевников.

Мехмет Мухаррем Касапоглу выразил уверенность в том, что Стамбул с гордостью будет носить звание Молодежной столицы и данное решение будет способствовать дальнейшему укреплению солидарности среди молодежи тюркского мира, а также развитию сотрудничества.

Отметим, что звание "Молодежная столица тюркского мира 2022" носит узбекский город Бухара.

В VI заседании министров молодежи и спорта ОТГ приняли участие министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов, генеральный секретарь Организации тюркских государств Багдад Амреев, а также министры спорта и молодежи Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана и Венгрии.