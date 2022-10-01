Популярный у туристов остров бесплатно раздаст 500 тыс. авиабилетов

Рекламную акцию, открывающую времена снятия ковидных запретов, пообещал туристам Гонконг. Согласно заявлениям местных СМИ, в акции будут участвовать 500 тысяч авиабилетов, которые власти особого экономического района Китая готовы распространить бесплатно, "чтобы заманить туристов обратно". Такую публикацию от местного агентства Sing Tao подхватили китайские СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

В Гонконге очень ждут, что власти объявят о плане возвращения к нормальной жизни в своем октябрьском политическом обращении. Но это произойдёт только в том случае, если ситуация с Covid-19 значительно не ухудшится.

По оценкам правительства, иностранным туристам потребуется от одного до двух кварталов, чтобы вернуться в Гонконг, даже после того, как он отменит оставшиеся ограничения, включающие трехдневное ограничение на передвижение для туристов - пока им запрещено посещать практически всю инфраструктуру, то есть достопримечательности, рестораны и т.д.

Раздача авиабилетов является одной из мер, направленных на развитие туризма - добавляет издание. Источники информации, впрочем, не уточняются. Равно как и страны, откуда будут "заманивать" туристов таким щедным образом. Впрочем, распространяют эту информацию в основном близлежащие страны, в частности, Малайзия, поэтому российским туристам данные билеты вряд ли достанутся...