Ещё одна страна Европы меняет ковид-ограничения для туристов

Ещё одно европейское государство решило избавить туристов от ковидных тестов и справок. Речь идёт об одном из мини-государств Европы: власти Люксембурга объявили, что с 1 октября, страна решила снять ограничения на въезд из-за коронавируса для всех путешественников из третьих стран, включая Россию, независимо от их "ковидного" статуса, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

"С 1 октября 2022 года граждане третьих стран, проживающие за пределами Европейского Союза или Шенгенской зоны, снова могут въезжать в Великое Герцогство для любых поездок, в том числе для несущественных поездок (т.е. по туристическим или иным причинам), независимо от их прививочного статуса", - говорится в сообщении властей страны. То есть, как только новое решение вступит в силу, все путешественники из третьих стран больше не будут обязаны предъявлять справку о вакцинации, выздоровлении или тестах по прибытии в Люксембург.

Виза при этом туристам по-прежнему понадобится - об этом им напомнили отдельно. Все заинтересованные лица должны иметь действительный паспорт и краткосрочную визу. Также в заявлении подчёркнуто, что пребывание в Люксембурге туристам разрешено на срок, не превышающий 90 дней.