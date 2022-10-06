В Гонконге выпустили рекламный туристический ролик, снятый до пандемии

Рекламные ролики, выпущенные Комитетом по туризму Гонконга, вызвал недоумение публики, поскольку не отражает реального положения дел в городе. Об этом сообщает The Star, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Дело в том, что на видео не наблюдается санитарных ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, в то время как на практике в городе по-прежнему обязательно ношение масок в общественных местах. Так же на роликах не видно, что при входе в заведения у людей измеряют температуру.

Как объяснили в Комитете по туризму, ролики были сняты в январе 2020 года и сопровождаются пометкой о том, что "визуальный контент является рекламным материалом и был сделан только с целью продвижения".

В прошлом месяце Гонконг снял запрет на въезд туристов, введенный в связи с пандемией. Однако здесь по-прежнему запрещено собираться группам более четырех человек, а путешественники сдают многочисленные тесты на COVID-19 и не имеют права посещать общественные места в течение первых трех дней после прибытия.