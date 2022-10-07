Названы лучшие отели мира

Лучшим отелем мира по итогам международной премии The Readers' Choice Awards 2022 назван Cheval Blanc St-Tropez, расположенный на Лазурном побережье Франции. Полный список результатов голосования опубликован на сайте журнала для путешественников Condé Nast Traveler, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что французский отель, получивший наивысшую оценку, был построен в 1936 году на средиземноморском побережье в Сен-Тропе. La Résidence de la Pinède, как его тогда называли, был элегантным, простым домом у моря. В 2019 году его приобрела французская компания LVMH, известная производством предметов роскоши, и переименовала в Cheval Blanc St-Tropez. Теперь особняк поражает посетителей элегантным интерьером, созданным знаменитым дизайнером Жан-Мишелем Вильмоттом.

Вторую строчку в рейтинге занял Sofitel Legend Santa Clara Cartagena, расположенный в здании бывшего монастыря XVII века в Картахене, Колубия. "В отеле очень изящно сочетаются элементы прошлого (открытые деревянные потолки, красивые арочные проходы) с современностью", - написали авторы материла. Номера оформлены в современном или колониальном стиле. Из окон открывается вид на Карибское море и Старый город.

Третью строчку занял американский The Driskill - техасский пятизвездочный отель покорил путешественников "аутентичной и уютной" атмосферой с потертыми кожаными диванами, стульями из воловьей кожи и развешенными на стенах пистолетами времен Гражданской войны.

В число лучших также вошли гостиницы Турции, Катара, ОАЭ, Испании, Великобритании, Индии и Перу. Список объектов размещения включает разнообразные отели - от современных городских апартаментов до "бесстыдно царственных" частных резиденций.

Уточняется, что рейтинг составлялся на основе миллионов отзывов и мнений туристов на сайте Condé Nast Traveler.