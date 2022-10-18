В Хургаде открыли самую длинную достопримечательность в Египте

В Хургаде открыли очередную туристическую достопримечательность - самый длинный туристический променад, который стал одним из крупнейших туристических объектов в провинции и во всём Египте, передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru. Его длина составляет 6.5 км. В Хургаде надеются, что новая достопримечательность послужит для курорта дополнительной рекламой и будет содействовать "размещению Хургады на карте мировых туристических мест".

Именно об этом заявил в местных СМИ консультант по инженерным вопросам провинции Красное море Хатем Диаб. "Было подготовлено единое руководство для всех материалов, дорожного покрытия и ландшафтного дизайна, чтобы выдержать променад в едином стиле и предотвратить любые элементы хаоса. С нашей точки зрения, наиболее важными целями стратегического плана в отношении этого променада станут превращение Хургады в зеленый город, развитие площадей и дорог, а также размещение Хургады на карте мировых туристических мест", - заявил Диаб.

Он также отметил, что создание променада стало только одной из составляющих плана "реорганизации" Хургады с большей пользой для ее "приоритетных в развитии секторов", первый из которых - туризм. Проект состоит из четырёх этапов, добавил эксперт, два первые уже завершены, променад открыт в рамках третьего этапа проектов.