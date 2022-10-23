https://news.day.az/tourism/1505806.html Самолет рейса Нахчыван-Баку приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев
Самолет рейса Нахчыван-Баку приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев
На борту самолета авиакомпании "Азербайджанские Авиалинии", следовавшего рейсом Нахчыван-Баку (J2-256), из-из сработавшего датчика разгерметизации салона выпали кислородные маски, сообщили в воскресенье Day.Az в пресс-службе ЗАО "Азербайджанские Авиалинии"
Самолет благополучно приземлился в штатном режиме в Международном аэропорту Гейдар Алиев в 20:01 по местному времени.
В настоящее время техническая служба бакинского аэропорта осуществляет проверку воздушного судна.
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