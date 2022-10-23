Самолет рейса Нахчыван-Баку приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев

На борту самолета авиакомпании "Азербайджанские Авиалинии", следовавшего рейсом Нахчыван-Баку (J2-256), из-из сработавшего датчика разгерметизации салона выпали кислородные маски, сообщили в воскресенье Day.Az в пресс-службе ЗАО "Азербайджанские Авиалинии"

Самолет благополучно приземлился в штатном режиме в Международном аэропорту Гейдар Алиев в 20:01 по местному времени.

В настоящее время техническая служба бакинского аэропорта осуществляет проверку воздушного судна.