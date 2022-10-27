В Петербурге в ноябре пройдет туристический форум с участием представителей из стран СНГ

Международный туристический форум Travel Hub "Содружество" пройдет в Санкт-Петербурге 9-10 ноября, его площадкой станет Таврический дворец, штаб-квартира Межпарламентской ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств (СНГ). Как передает Day.Az об этом сообщила в четверг депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, председатель профильной комиссии по туристской индустрии городского парламента Елена Рахова.

"В [Межпарламентской] ассамблее СНГ 9-10 ноября в Таврическом дворце, в штаб-квартире, пройдет Международный туристический форум Travel Hub "Содружество". Представители стран СНГ будут говорить о туризме, - сказала Рахова, выступая на пленарной сессии конференции "Качество туристических услуг как условие устойчивого социально-экономического развития деловой дестинации. Многоаспектность категории качества". - Медицинский туризм, экологический туризм, цифровизация в туриндустрии, новые маршруты и турпродукты <...> - эти темы будут обсуждаться".

Форум соберет вместе участников туристической отрасли стран СНГ - государственных структур, некоммерческих организаций и бизнеса. В числе основных целей мероприятия - развитие новых связей в условиях частичного закрытия границ и ухода ряда международных игроков туристического рынка.

"Мы там выступаем с очень интересным проектом о свадебном туризме - будем презентовать его", - анонсировала Рахова.