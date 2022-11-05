4 попупярных музея Италии среди туристов

Комплекс Палацци Ролли в Генуе

www.rolliestradenuove.it/

В Генуе, могущественной морской республике, в конце эпохи Возрождения и в эпоху барокко был реализован общественный проект по строительству системы новых улиц и представительных зданий.

Центр города, ограниченного морем с одной стороны и Апеннинами с другой, к тому времени уже был густонаселен. Тогда было найдено гениальное решение, позже не раз примененное в градостроительстве: новые здания делились на несколько уровней, имели крытые галереи, внутренние дворы, а общая архитектурная тенденция стала вертикальной.

Так появились дворцы Ролли, возведенные на "Новых улицах" Страде Нуове, которые до сих являются настоящей архитектурной жемчужиной Генуи.

1.Что это за дворцы и где они находятся

Палацци деи Ролли, настоящий музей под открытым небом в центре Генуи, - комплекс зданий, построенных в XVI -XVII веках для самых могущественных аристократических семей Генуэзской республики и демонстрирующих миру величие города.

Эти изящные дворцы были внесены в городские реестры "ролли" (итал. "свитки"), а проживавшие в них семьи имели честь и обязанность поочередно селить у себя приезжавших в Геную выдающихся гостей: принцев, послов и прелатов.

Строительство дворцов Ролли привело также к изменению схемы дорог в историческом центре - созданию так называемых "Новых улиц" Страде Нуове, современным виа Гарибальди, виа Кайроли, виа Бенса и виа Бальби. Именно на этих улицах можно полюбоваться на Палаццо Россо ("Красный") XVII века, Палаццо Бьянко ("Белый") и Палаццо Дориа Турси XVI века и другие.

2.История дворцов Ролли

Генуэзская республика достигла апогея своего могущества при адмирале Андреа Дориа, который провел крупную перестройку. Тогда же появились "свитки" (итал. "ролли"), согласно которым выбирались резиденции для приема важных для республики гостей.

Свитки "ролли" появились в 1576 году; вносимые в них здания группировали по принципу престижа и количеству принимаемых гостей.

Все дворцы Ролли имеют некоторые общие черты: эффектные входные лестницы, внутренние дворы и галереи, выходящие в сады, интерьеры, украшенные лепниной и фресками.

Одним из знаменитых гостей Генуи в 1607 году стал Рубенс, которого принимал Винченцо I Гонзага. Рубенс был настолько впечатлен дворцами Ролли, что создал двухтомную антологию "Дворцы Генуи", которая включает 139 гравюр, созданных и приобретенных самим Рубенсом, с планами, разрезами и фасадами самых красивых зданий города.

3.Почему дворцы Ролли стали памятником ЮНЕСКО

В 2006 году ЮНЕСКО объявила 42 из 163 генуэзских дворцов Ролли объектами Всемирного наследия, поскольку наряду с Новыми улицами они представляют собой первый европейский проект городского развития с единой структурой, созданный государственным органом и связанный с особой системой общественного гостеприимства в частных резиденциях.

Отбор дворцов производился по двум критериям: насколько значительным было их влияние на развитие архитектуры и градостроительства и насколько они остаются выдающимся примером архитектурного ансамбля, иллюстрирующего важный период истории.

4.Дворцы Ролли, которые надо посетить

● Палаццо Россо (Красный дворец) Виа Гарибальди, 18. Это первый раздел музеев Страда-Нуова с художественными коллекциями Бриньоле-Сале и украшениями XVII-XVIII веков.

● В Палаццо Бьянко (Белом дворце), или Палаццо Лука Гримальди , построенном в 1530-1540 годах, находится раздел музеев Страда-Нуова, посвященная итальянской, фламандской и испанской живописи XVI-XVIII веков. Здесь вы увидите "Се Человек" Караваджо и "Портрет флорентийского джентльмена" Вазари.

● В Палаццо Дориа-Турси, входящем в тот же музейный комплекс, расположен муниципалитет Генуи. Это самое величественное здание с двумя большими садами и просторными галереями на двух этажах. В этом дворце можно увидеть скульптуру Антонио Кановы "Мария Магдалина".

● В Палаццо Бальби, расположенном на одноименной улице, находятся гуманитарные факультеты университета Генуи. Здесь вы увидите один из главных образцов генуэзского барокко, циклы фресок Кастелло, Доменико Пиола и Грегорио Де Феррари.

● Палаццо Ломеллино - один из самых впечатляющих генуэзский дворцов. Его стоит посетить хотя бы для того, чтобы полюбоваться двойными висячими садами на террасах и фресковым циклом Бернардо Строцци.

● В Генуе, помимо знаменитого Дворца дожей, где на первом этаже проходят важные художественные выставки, нужно также посетить Национальную галерею Палаццо Спинола. Здесь выставлены "Се Человек" Антонелло да Мессины и "Портрет Ансальдо Паллавичино" Антона ван Дейка. Очень интересен парадный этаж, сохранивший вид генуэзской аристократической резиденции первой половины XVII столетия.

● Советуем также посетить музей Королевского дворца, крупнейший архитектурный комплекс Генуи XVII-XVIII веков, где сохранились парадные интерьеры.

● Наконец, нельзя не побывать в Палаццо Тобиа Паллавичино на площади Пьяцца дель Ферро, украшенном фресками позднего Возрождения и позднего генуэзского барокко.

Египетский музей в Турине

https://museoegizio.it

Это старейший в мире музей, посвященный египетской культуре. Здесь представлено более 40 000 экспонатов, включая древние таблицы, мумий, папирусы, различные предметы, чучела животных, сфинксов и статуи. Это шестой по посещаемости музей в Италии. Здесь проводятся тематические экскурсии, устраиваются временные выставки. Обязательно побывайте в библиотеке Сильвии Курто, где хранятся интересные старинные работы и ценнейшие древние коллекции.

Музей автомобиля в Турине

https://www.museoauto.com/

Это один из 50 основных музеев автомобиля в мире.

Один из старейших в своем роде он был основан в 1932 году двумя энтузиастами и пионерами итальянского автоспорта, Чезаре Гориа Гатти и Роберто Бискаретти ди Руффиа.

После реконструкции в 2011 году музей приобрел футуристический облик и был назван одним из 50 лучших музеев мира по версии газеты The Times.

Экспозиция, включающая более 200 автомобилей и 80 различных брендов, занимает три этажа. Это увлекательное путешествие в историю автомобиля: от его изобретения, включая первый прототип, созданный Леонардо да Винчи, до Формулы-1 последнего поколения.

В музее также имеется пространство для временных выставок и открытый гараж, где можно увидеть автомобили, подготавливаемые к выставке или находящиеся на реставрации.

Национальный музей кино в Турине

https://www.museoauto.com/

Национальный музей кино расположен в здании Моле Антонеллиана, являющемся главным символом Турина. Здесь вы познакомитесь с историей киноиндустрии от истоков до наших дней.

Выставка состоит из 1 800 000 экспонатов, включая фильмы, фотографии, оборудование, афиши, документы, звукозаписи, книги и пластинки. Это одна из важнейших в мире по богатству экспозиции и предлагаемым активностям.

1.Секреты, остающиеся по ту сторону камеры

Посещение музея будет очень увлекательным благодаря многочисленным декорациям, проекциям, игре света и большому количеству интерактива. Есть выставка фотографий, эскизов и различных предметов. Вы окунетесь в мир кино и узнаете, что происходит здесь за кулисами и не только.

В музее вы узнаете про все этапы, предшествующие выходу фильма на экран.

Рассказ начинается с предыстории кинематографа: театра теней и первых волшебных фонарей, и постепенно доходит до удивительных спецэффектов, используемых в наши дни.

Экспозиция выстроена с учетом вертикальной планировки здания, поэтому в ней совмещается несколько уровней чтения, а строгая научная система сочетается с зрелищностью и увлекательностью.

2.В Национальном музее кино

Начнем с этажа, посвященного археологии кино, где имеется восемь тематических зон. Здесь вы сможете попробовать оптические приемы и первые использовавшиеся устройства. Главным является Храмовый зал, посвященный основным жанрам истории кино. Есть раздел, посвященный "Кабирии", шедевру итальянского немого кино, и раздел, посвященный Турину - городу кино.

К куполу поднимается винтовая галерея, в которой часто организуют временные выставки. Сверху открывается впечатляющий вид на зал.

"Киномашина" - раздел, посвященный разным этапам съемочного процесса: продакшн-студиям, режиссуре, сценариям, актерам, сценических костюмам, сценографии и самому кинотеатру.

Наконец, галерея афиш, в которой отразилась история кино, фильмов и самых важных авторов.

3.Лучшая смотровая площадка

Посещение Национального музея кино подарит уникальную возможность увидеть Турин с необычной точки зрения. В центре Моле Антонеллиана есть панорамный лифт, который менее чем за минуту поднимет вас наверх, откуда открывается захватывающий дух вид.

Интересный факт: внутри купола Моле Антонеллиана установлена светящаяся скульптура Марио Мерца "Полет чисел". Это начало ряда Фибоначчи и представляет собой символизм в архитектуре и арифметике.