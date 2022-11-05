Катар во время ЧМ-2022 будет открыт только для болельщиков

Катар 3 ноября принял решение изменить введенное ранее в отношении туристов правило, согласно которому, по требованиям FIFA, путешественникам ограничивается въезд в страну без паспорта болельщика на время проведения ЧМ-2022. То есть Катар во время ЧМ-2022 открыт только для болельщиков, передает Day.Az со ссылкой на Avia Travel.

Изменения коснулись сроков ограничения. Изначально речь шла о сроках с 1 ноября по 23 декабря. Согласно новым правилам, запрет на въезд для туристов будет действовать с 1 ноября по 2 декабря.

То есть начиная со 2 декабря, Катар вновь будет открыт для всех туристов. Напомним, ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

Для въезда в Катар в период со 2 декабря по 23 декабря туристам потребуется оформить Hayya Card, аналог паспорта болельщика Fan Id. Его можно будет оформить без покупки билетов на матчи ЧМ-2022. Подать заявку на получение карты Hayya Card можно будет через платформу Hayya или мобильное приложение Hayya.

Приезжать в Катар туристы смогут уже по обновленным правилам - все ковидные ограничения на въезд Катар отменил с 1 ноября.