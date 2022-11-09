https://news.day.az/tourism/1510027.html Дубай и Абу-Даби упростили правила въезда для туристов
Дубай и Абу-Даби упростили правила въезда для туристов
Дубай и Абу-Даби упростили правила въезда для иностранных туристов с 8 октября, информирует АТОР, передает Day.Az со ссылкой на Вестник Кавказа.
Сообщается, что путешественникам больше не нужно предъявлять сертификаты о вакцинации и ПЦР-тесты. Теперь для въезда понадобится только действующий загранпаспорт.
"Эксперты ожидают, что сегодня такие же официальные изменения внесут и другие эмираты, в том числе Шарджа", - говорится в релизе.
Ранее сообщалось, что накануне, 7 ноября, в ОАЭ отменили масочный режим (за исключением медицинских учреждений) и зеленые пропуска для посещения достопримечательностей.
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