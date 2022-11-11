В Греции ЦРУ вернуло в аэропорт два самолета

В Греции сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) прервали два рейса из-за подозрений в террористической угрозе. Об этом сообщает портал Newsbomb, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инцидент произошел на рейсах авиакомпании Emirates. В полицию поступило сообщение от ЦРУ о том, что один самолет необходимо вернуть в аэропорт вылета, а второй задержать, - на одном из этих двух рейсов якобы было подозрительное лицо арабского происхождения.

Каждого пассажира тщательно досмотрели и проверили по базам, однако ЦРУ так и не удалось никого найти.

В итоге один из самолетов вылетел в пункт назначения с опозданием на три часа, а второй отправится только 12 ноября.