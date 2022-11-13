Airbnb изменит отображение цен при поиске и запретит хозяевам жилья выдвигать необоснованные требования к арендаторам.

Как передает Day.Az со ссылкой на Avia Travel, известная платформа для бронирования частных квартир, апартаментов и домов наконец-то будет показывать полную стоимость проживания при выборе параметров, как в списке, так и на карте, а не добавлять на последнем этапе внушительные суммы за уборку и прочие поборы.

Внедрить новшество обещают с декабря, по факту уже сейчас так.

Еще одно анонсированное изменение - борьба с необоснованными требованиями хозяев. Таких как пропылесосить помещение или постирать белье перед отъездом.