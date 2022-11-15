Самые полюбившиеся туристам в 2022 году страны

Самым популярным туристическим направлением в 2022 году названа Доминиканская Республика. Как передает Day.Az рейтинг стран с наибольшим приростом путешественников подготовила компания ForwardKeys, исследование размещено на ее сайте.

Отмечается, что специалисты проанализировали, по каким направлениям наблюдается самый большой прирост туристов по сравнению с 2019 годом - последний период, когда общемировой показатель путешествий был на аналогичном с 2022 годом уровне.

Доминиканская Республика в текущем году приняла на пять процентов больше туристов, чем в 2019 году, и стала абсолютным лидером рейтинга. Отмечается, что в условиях продолжающегося восстановления туристической отрасли после пандемии коронавируса показатель прироста турпотока является "довольно впечатляющим". На втором месте оказалась Турция - ей удалось сохранить то же число путешественников, что в докризисный год. Как и три года назад, туристы по-прежнему любят ездить в Коста-Рику и Мексику (0 процентов прироста).