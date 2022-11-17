Итальянский дизайнер представил огромный плавучий город-яхту в виде черепахи
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Итальянский дизайнер Пьерпаоло Лаззарини представил свой проект плавучего города, который получил название Pangeos. Об этом сообщает портал Travelbook, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Pangeos, названный в честь суперконтинента Пангеи, способен вместить в себя до 60 тыс. гостей - его длина составит 550 метров, а ширина - 610 метров. На его создание уйдет около восьми лет, а общая сумма проекта составит примерно $8 млрд. Как отмечает Travelbook, если Pangeos все же будет построен, то он станет не только самым крупным круизным лайнером, но и одним из самых больших сооружений в мире.

На борту яхты-черепахи предусмотрены виллы, апартаменты и пентхаусы, а также рестораны, бары, кафе и другие увеселительные заведения. Pangeos будет полностью электрическим транспортным средством, а его максимальная скорость составит 9,26 км/ч. Для постройки такого корабля понадобится специальная верфь - Лаззарини считает, что в создании его проекта ему может помочь Саудовская Аравия.