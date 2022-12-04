Горнолыжные курорты Франции вынуждены экономить

Французские курорты вынуждены сократить производство искусственного снега и отопления из-за энергетического кризиса, сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно информации агентства, менеджеры горнолыжных курортов во французских Альпах пытаются найти способы экономить на электроэнергии. К примеру, подъемники на курортах будут работать на 10% медленнее при условии неполной загрузки трасс.

"Если курорт получит предупреждение о том, что электроснабжение не может удовлетворить спрос, (горнолыжный курорт. - "Газета.Ru") Шамони замедлит работу лифтов на 30%", - говорится в публикации.

По словам официальных лиц, ряд горнолыжных курортов, включая Шамони и Валь-Торанс, также обязались ограничить производство искусственного снега и уменьшить отопление в зданиях.