Тунис снял все ковид-ограничения на въезд

Тунис снял все COVID-ограничения на въезд для туристов в связи со снижением показателей распространения коронавирусной инфекции.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщается на официальном портале Национального туристического офиса страны.

Обновления вступили в силу с первого декабря текущего года - теперь все прибывающие в популярную пляжную страну не должны предъявлять отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации при прохождении контроля.

При этом отмечается, что, если у путешественников проявляются симптомы инфекции, они обязаны носить защитную маску. Кроме того, власти республики поручили проводить вентиляцию закрытых помещений в профилактических целях.