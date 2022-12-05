Рождество в Италии - особое время

Рождество в Риме

В дни до и после Рождества Рим погружается в сказочную атмосферу. Уголки города, которым тысячи лет, вспыхивают праздничными огнями, и всюду пахнет жареными каштанами. На площади Венеции сияет главная городская рождественская елка, которая в этом году также символизирует послание в поддержку борьбы с голодом в мире.

1. Улицы Виа-дель-Корсо, Виа-Кондотти и Виа-Боргоньона

От площади Венеции улица Виа-дель-Корсо, превратившаяся на Рождество в световой туннель, приглашает начать знакомство с Вечным городом в направлении площади Пьяцца-дель-Пополо и Испанской лестницы (Тринита-деи-Монти), с остановкой на улицах Кондотти и Боргоньона, где вас ждут шикарные модные магазины Made in Italy. По пути советуем заглянуть в любую из многочисленных пекарен и кондитерских, чтобы отведать традиционный римской рождественский десерт "панджалло".

2. Аудиториум в Парке музыки

В Риме нет недостатка в мероприятиях, которые дадут возможность ощутить дух Рождества. В Аудиториуме в Парке музыки, архитектурной жемчужине Ренцо Пиано, с 4 декабря по 6 января вас ждет богатая программа классических концертов, а также джаза, поп- и рок-музыки и традиционный Римский фестиваль рождественских песнопений, один из самых важных в Европе. Концерты будут проходить в залах, под открытым небом и в садах на крыше Аудиториума. Здесь же открыта большая Рождественская деревня, а на открытой площадке Кавеа вновь будет работать каток.

3. Рождественская месса в соборе святого Петра

24 декабря в канун Рождества в соборе святого Петра в 19:30 начнется торжественная месса, на которую по предварительной записи может попасть любой желающий. На следующий день в 12:00 состоится месса с благословением "города и мира".

В центре площади Сан Пьетро, обнимаемой знаменитой колоннадой Бернини, возвышается великолепная елка - дар региона Трентино из альпийского городка Андало. У ее подножия установлен рождественский вертеп, прибывший в этом году из деревни Чопкка в Андах в честь 200-летия независимости Перу. Вертеп состоит из 30 фигур, созданных пятью самыми известными перуанскими художниками.

Рождество в Милане

Милан - это не только город важных событий, моды и бизнеса, Милан - это город Рождества. Если вы задаетесь вопросом, когда лучше всего приехать в Милан, знайте, что один из таких периодов - Рождество. На Рождество город становится буквально сказочным, благодаря новогодним ярмаркам, праздникам, мероприятиям и украшениям.

1. 4 веских причины приехать в Милан на Рождество

До 9 января в садах Индро Монтанелли, в районе Порта Венеция, традиционно открылась Деревня чудес, одно из самых популярных и продолжительных событий города. Это первый в Милане бесплатный тематический парк, посвященный Рождеству, с домом Деда Мороза, ярмаркой эльфов, гастрономическими киосками, катком, летающими санями, разными развлечениями и множеством возможностей для шоппинга. Если вы решите провести Рождество в Милане, сюда надо будет обязательно заглянуть!

На площади перед Миланским собором, где возвышается сказочная рождественская елка, в течение всего праздничного периода работает новогодний базар с 65 деревянными киосками. Здесь вы найдете все: от местных изделий ручной работы до одежды, типичных региональных продуктов и рождественских сладостей.

Жареные каштаны, сладости, блины и глинтвейн ждут вас на традиционной ярмарке Oh Bej, Oh Bej, устраиваемой по случаю праздника Сант Амброджо. Ярмарка имеет древнюю традицию, в наши дни в ней участвует около 400 экспонентов: продавцы книг и гравюр, антиквары, продавцы изделий ручной работы, игрушек, сладостей, меда и каштанов, а также музыканты, фокусники и уличные художники. Эта ярмарка, расположенная по периметру замка Сфорцеско, - символ миланской рождественской традиции, в наши дни в ней принимают участие и экспоненты из других стран.

2. В предместьях Милана

В предместьях Милана советуем посетить рождественский базар на площади Пьяцца-дельи-Альпини в Бергамо, где торгуют сладостями, местными продуктами и изделиями ручной работы, окунуться в сказочную атмосферу Игрушечного городка в Комо с киосками, представлениями, катком и волшебным световым шоу. Обязательно загляните в средневековый городок Громо, один из самых красивых малых городов Италии, побывайте в доме Деда Мороза в старинном Палаццо Скакки-Филизетти, где веселье, волшебство и незабываемые впечатления гарантированы и детям, и взрослым.

Рожденственные базары в Неаполе

На территории Национального железнодорожного музея в Пьетрарсе с 3 декабря по 8 января вновь будут открыты неаполитанские рождественских базары года с насыщенной программой мероприятий.

Здесь вы окунетесь в очаровательную атмосферу Рождества с деревянными киосками, уличными музыкантами и оркестрами, сверкающими праздничными огнями, вкусными и ароматными продуктами и винами, типичными для региона Кампания. Помимо этого здесь вас ждет развлекательная программа с представлениями, кабаре, театральными спектаклями и концертами. Неаполитанские рождественские базары - веселое развлечение для взрослых и детей.

https://www.mercatinidinatalenapoli.it/

10 самых красивых Рождественских базаров Италии

Рождественские ярмарки, расцвеченные яркими огнями и наряженными, - любимое место во время итальянских рождественских каникул. Новогодние базары открываются по всей стране уже с конца ноября. Вот 10 самых красивых рождественских базаров Италии, расположенных с севера на юг.

1. Рождественкий базар в Мерано

На Рождество надо непременно побывать в Южном Тироле.

В Мерано с 25 ноября по 6 января можно увидеть один из самых красочных новогодних базаров Италии. С понедельника по четверг торговые латки открыты с 11:00 до 19:00; по пятницам, субботам и праздничным дням с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям только до 19:00. Гастрономические ларьки работают до 21:00 с воскресенья по четверг и до 22:30 в остальные дни.

2. Рождественский базар в Больцано

В 35 км от Мерано расположен Больцано с его чудесным пестрым рождественским базаром.

Здесь царит аромат корицы, домашних десертов и традиционного глинтвейна.

Новогодний базар в Больцано - один из самых известных, сюда даже курсируют автобусы. Многие, напротив, приезжают на камперах: здесь удобно остановиться на одну или несколько ночей на любом из многочисленных специально оборудованных парковочных мест. Кстати, отсюда можно направиться в Випитено, Брессаноне и Брунико, где тоже проходят великолепные рождественские ярмарки. По-новогоднему украшенные эти городки выглядят сошедшими с открытки.

3. Рождественский базар в Тренто

Рождественский базар в Тренто - один из самых красивых во всей провинции Трентино и один из старейших в Италии. На площади Фьерa для этого устанавливают более 70 деревянных киосков, где торгуют местными изделиями ручной работы и типичными продуктами.

Рождественские ярмарки Тренто открылись в ноябре и будут работать до 8 января с 10 до 19:30.

4. Рождественский базар в Вероне

Рождественский базар, проходящий на площади Синьори в Вероне, в самом центре города, - один из самых красивых во всем регионе Венето.

C 18 ноября 100 его участников предложат вам множество идей для подарков, новогодних украшений и местных блюд, которые можно попробовать прямо на месте или купить домой.

Базар открыт до 26 декабря с 10 до 21:30 с воскресенья по четверг, до 23:00 по пятницам, по субботам с 16:00 до 21:00.

5.Рождественский базар в Аосте

Marché Vert Noël в Аосте - один из самых популярных рождественских базаров в регионе Валле д'Аоста и одно из самых известных событий в городе.

Три ключевые точки Аосты на рождественские праздники в этом году - площади Кавери, Джованни XXIII и Ронкас. Здесь установлено 40 киосков, где торгуют местными деликатесами и изделиями ручной работы.

Ярмарка открыта с конца ноября до начала января ежедневно.

Если вы приедете в Валле д'Аосту на Рождество, советуем побывать и на других базарах этого региона, например, в Курмайоре или Форте-ди-Бард.

6. Рождественские базары в Турине

В Турине в период Рождества проходит множество ярмарок и мероприятий, а улицы и площади украшают праздничными огнями.

У большой рождественской елки на площади Кастелло с конца ноября открывают деревянные киоски, где торгуют итальянскими изделиями ручной работы и иностранными деликатесами.

На площади Сольферино расположена деревня Деда Мороза, и там же залит каток. Советуем заглянуть в Кортиле-дель-Мальо на крытой площади Борго Дора: тут вас также ждут новогодние киоски и всякие развлечения, включая рождественские песнопения и занятия йогой.

Туринские ярмарки открыты с 26 ноября по 6 января с 10:30 до 20:30 по будням, до 21:00 по пятницам и до 23:00 по субботам, воскресеньям, а также в праздничные и предпраздничные дни.

7. Рождественский базар в Асти

Очень рекомендуем побывать на ярмарке "Волшебная страна Рождества" в пьемонтском городе Асти. Она открыта по выходным и в день Непорочного зачатия (8/12) до 19 декабря. Здесь торгуют изделиями ручной работы от местных производителей и типичными продуктами.

Загляните в дом Деда Мороза, расположенный в великолепном Королевском замке в городке Говоне, а 8, 11 и 18 декабря не пропустите живой рождественский вертеп, устраиваемый на улицах Сан-Дамиано-д'Асти.

8. Рождественский базар в Ареццо

На Рождество дух итало-австрийского Тироля можно ощутить даже в Тоскане.

В Ареццо рождественский базар утраивают на самой главной городской площади, Пьяцца-Гранде. Он открыт с 19 ноября по 26 декабря. Если вы планируете провести рождественские каникулы в Тоскане, обязательно загляните также в Рождественский сад и дом Деда Мороза в Ареццо.

9. Рождественский базар во Флоренции

В Тоскане на Рождество нельзя не побывать на праздничной ярмарке, устраиваемой на площади Санта-Кроче во Флоренции. Перед великолепной флорентийской базиликой каждый год в конце ноября появляется небольшая рождественская деревня, где можно купить изделия ручной работы, новогодние украшения и типичные продукты: колбасы, сыры и вино.

Weihnachtsmarkt на Санта-Кроче открыт каждый день с 10:00 до 22:00 вплоть до 18 декабря. А чтобы усилить ощущение приближающегося Рождества, прогуляйтесь по старинным улицам Флоренции, сверкающим украшенными к празднику витринами, рождественскими елками и разноцветными огнями.

10. Рождественский базар в Неаполе

Неаполь на Рождество становится еще более завораживающим.

На улице Сан-Грегорио-Армено, в районе Спакканаполи, то есть в самом центре старинного города, рождественская ярмарка открыта круглый год, но в период Рождества она оживляется как никогда. Уступите своему любопытству, и вы окунетесь в мир рождественских вертепов, выставленных во множестве рождественских магазинов, населяющих эту маленькую улицу Неаполя.

Не упустите возможность попробовать новогодние сладости, типичные для региона Кампания, такие как мустаччоли и струффоли. И еще обязательно загляните в монастырь Санта-Кьяра, где на Рождество выставляют огромный вертеп лощадью более 200 метров.

Самое красивое Рождество в самых красивых городах Италии

В Италии в период Рождества проходит много всего интересного, а многие уголки в свете разноцветных огней становятся просто волшебными. В это время маленькие старинные городки оживляются музыкой оркестров, песнями и звуками и волынки, праздничными развлечениями и ярмарками, на которых можно приобрести вкусные местные продукты и всякие диковинки. Рождество - это любовь, семья, традиции, культура, особенно когда речь идет о некоторых самых красивых малых городах Италии.

1. Кандело (регион Пьемонт): деревня Деда Мороза

Разноцветные огни, оркестр с волынщиками, большая наряженная елка, прилавки с изделиями местных мастеров и типичная продукция Пьемонта, выполненная со строгим соблюдением традиций, - вот что вас ждет, в деревне Деда Мороза в Кандело, одном из самых красивых средневековых городов Италии. Загляните в район Ричетто, который по этому случаю украшен праздничными огнями и из которого можно насладиться прекрасным панорамными видами на всю территорию Бьельских Предальп. Для самых маленьких открыта почта Деда Мороза и его эльфов, куда можно опустить письмо с пожеланиями.

2. Градара (регион Марке): рождественский замок

Каждому, кто приедет в Градару на Рождество, сказочные впечатления гарантированы! Обязательно присоединитесь к экскурсии с гидом, чтобы лучше познакомиться с этим городком-крепостью, его улочками и замком, одним из наиболее хорошо сохранившихся средневековых сооружений в Италии. По преданию, именно здесь произошла история Паоло и Франчески, описанная Данте, Боккаччо, Петраркой, Габриеле д'Аннунцио и Сильвио Пеллико. В праздничный период в меню здешних тратторий - блюда из типичных местных продуктов, приготовленные по традиционным рецептам, а самых маленьких всегда ждет в гости Дед Мороз.

3. Греччо (регион Лацио): живой Рождественский вертеп

Представьте на мгновение, что вы стали свидетелем рождения младенца Иисуса: рядом с вами волхвы, пастухи, волы, овцы, пустая колыбель, Дева Мария и святой Иосиф, огонь, разожженный, чтобы согреть всех присутствующих, и ощущение мистической атмосферы ожидания. Получилось? Именно это вы испытаете в Греччо, где устраивают живой рождественский вертеп. Каждый год в этом великолепном средневековом городке, расположенном недалеко от францисканского святилища, устраивают живописный живой вертеп, который рассказывает о приходе в мир Христа во времена древнего Вифлеема. Это уникальное событие, транслируемое по всему миру, подарит вам незабываемые впечатления.

4. Виллалаго (регион Абруццо): подводный рождественский вертеп

Это уникальное событие, в котором участвуют дайверы со всей Италии. В озере Сан Доменико, озаряемом светом факелов, свечей и фейерверков, в ночь на 26 декабря после захода солнца начинается захватывающее праздничное шествие, возглавляемое дайверами: на дно озера помещают пять керамических статуй, изображающих Иисуса, Деву Марию, святого Иосифа, быка и осла. Зрелище действительно впечатляющее: ночью по водяной глади на специальных плотах плывут статуи - символы Рождества, постепенно исчезающие в глубинах озера. Если вы окажетесь в Абруццо на Рождество, постарайтесь не упустить это редкое событие.

5. Эриче (о.Сицилия): городок рождественских вертепов

Вертепы, волынщики, праздничные концерты и базары! Если вы любите Рождество, хотя бы раз в жизни вы должны побывать в городке рождественских вертепов, где вы с головой окунетесь в рождественскую магию. В Эриче рождественские вертепы вы встретите повсюду: в церквях, на улицах, в витринах магазинов. Монументальные, традиционные, барочные, современные, керамические... они являются главным украшением Эриче, придающим этому старинному городку особое рождественское очарование. Городок погружается в совершенно сказочную атмосферу эльфов, новогодних украшений, разноцветных гирлянд; это время веселых представлений, выставок, ярмарок, концертов и вкусных местных продуктов. Этот праздник подарит вам много радости и развлечений.

6. Поффабро (регион Фриули Венеция Джулия): вертеп среди вертепов

Более ста рождественских вертепов, сделанных вручную из самых разных материалов с применением инновационных технологий. Любопытно, не правда ли? На Рождество городок Поффабро сам превращается в праздничный вертеп под открытым небом, посмотреть на который съезжается множество посетителей. Акция "Вертеп среди вертепов" родилась почти случайно и сегодня представляет возможность творческого самовыражения для художников, мастеров и просто любителей Рождества, которые выставляют необычные вертепы в окнах своих домов, на улицах и во дворах. Изготовленные из дерева, камня, фарфора, шоколада, соломы и других не всегда обычных материалов, вертепы Поффабро наполняют волшебством это место, которое становится еще красивее от украшенных цветами улиц и красочных прилавков со сладостями и вкусными местными продуктами. Вам будет любопытно заглянуть в этот городок, если вы приедете на Рождество во Фриули Венецию Джулию.

Рожденственские базары в Брессаноне

24 ноября 2022 - 6 января 2023

www.brixen.org/weihnachten/natale/mercatino-di-natale-bressanone

24 ноября ровно в 17:00 вновь сверкает рождественская елка и зажгутся огни новогодних киосков на площади Дуомо в Брессаноне. До 7 января именно здесь вы можете погрузиться в одну из самых волшебных в Италии рождественских атмосфер, любуясь красками и вдыхая подлинные ароматы этого праздника.

Здесь продают самое качественное, самое художественное, самое натуральное и самое вкусное: натуральную косметику, травяные чаи и эфирные масла органического производства, ароматические свечи, изделия из дерева ручной работы. А любителям сладкого советуем попробовать типичную рождественскую выпечку, например, вкусные штраубены (тирольские блины), пончики и печеные яблоки: настоящее удовольствие!

Также попробуйте типичные горячие блюда, которые согреют вас на морозе, такие как суп из тыквы с вином, ячменный суп и местные клецки.

В этом году будет открыт "оазис спокойствия", где можно отдохнуть, согреться у живого огня дымящейся чашкой глинтвейна или яблочного сока. Дети здесь услышат рождественские истории, а взрослые смогут познакомиться с традиционными ремеслами.

Вас ждут интересные мероприятия, выставки, музыкальные представления и мастер-классы. До 7 января во внутреннем дворе Хофбурга можно посмотреть легкий волшебный мюзикл "Лиора". А еще стоит заглянуть в музей рождественских вертепов. Рождественские ярмарки будут открыты до 6 января.