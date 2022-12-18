К сведению отправляющихся в Москву

В московских аэропортах в воскресенье задержаны 63 рейса, еще 13 отменены, свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписание", передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Больше всего - 31 задержаны и 2 отменены - в "Домодедово", еще 19 рейсов задержаны и 9 отменены во "Внуково", а также 13 рейсов задержаны и 2 отменены в "Шереметьево".