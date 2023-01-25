К открытию для туристов готовится последняя страна Средиземноморья, закрытая от туристов десятки лет: свои границы для туристов решил открыть Алжир. Как сообщает арабская пресса, согласно документу министерства внутренних дел Алжира, страна планирует облегчить доступ для иностранных туристов, и в частности, начать выдавать туристические визы по прибытии, вместо достаточно сложной в получении алжирской визы через посольства, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

При этом в арабских СМИ добавляют, что решение об открытии границ Алжира для туризма уже вступило в силу - правда только для южных регионов страны, охватывающих пустыню Сахара. Добраться до побережья Средиземного моря, побывать Атласских горах или в древней столице Алжира, пока сложно. Впрочем, в любом случае, пока туристы должны бронировать билеты через официально утвержденные туристические агентства, работающие в Алжире, и их будет сопровождать полицейский эскорт.

Тем не менее, эта мера представляет собой шаг вперед для страны, которая никогда не стремилась стать крупным туристическим направлением, как соседние страны - такие как Марокко, Тунис и Египет. "Хвала Господу! Мы довольны этим решением, которое, безусловно, окажет положительное влияние на туристический сектор и на страну", - приводят местные СМИ комментарий, который озвучил Мохамед Амин Берреджем, президент Национальной ассоциации туристических агентств Алжира.

Также приводятся и следующие цифры: сектор туризма Алжира составляет всего 1,5% ВВП по сравнению с 14% в Тунисе. Страна также отстает с точки зрения гостиничной инфраструктуры: на конец 2020 года насчитывалось всего 127 тыс. мест в гостиницах, тогда как в соседнем крошечном0 Тунисе их свыше 230 тыс. Что кстати приводит к тому, что и отдыхать сами алжирцы часто отправляются именно в эту соседнюю страну.

В итоге правительство Алжира призывает иностранных инвесторов финансировать и строить туристические комплексы. В частности, уже подписано соглашение между катарской Retaj Hotels and Hospitality и алжирской государственной HTT. Правда эксперты сомневаются, что "трансформация" Алжира в туристическое направление и его открытие пройдут гладко.