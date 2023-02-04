Таиланд объявил о летнем сезоне

О рекордных температурах, которые могут сделать летний сезон невыносимым, объявили метеорологи Таиланда. Тайский метеорологический департамент (TMD) припугнул туристов, пообещав летом палящую жару в 43 градуса по Цельсию. А лето, тем временем, ожидается в Таиланде со дня на день, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Действительно, новый условно "летний" сезон начнется в Таиланде уже до конца февраля - добавили синоптики. Он стартует примерно на одну-две недели позже положенного срока, но подлинное тепло по тайским меркам придёт к концу февраля. А вот март и апрель ожидаются жаркими и дождливыми, со средней температурой в 35.5 градусов по Цельсию.

Далее они представили предупреждение, что самая высокая температура в жаркий сезон может достигать 43 градусов по Цельсию. Правда, экстрим ожидается по большей части в северной и северо-восточной, "континентальной" части Таиланда. Впрочем, в Бангкоке будет немногим легче - там прогнозируется температура от 38 до 39 градусов по Цельсию, в других же провинциях, в том числе и на побережье, может "зашкалить" до 42 градусов по Цельсию.