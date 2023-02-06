Туристы отправились в тур в Южную Корею и бесследно исчезли

Власти Таиланда ищут 23 туристов, которые бесследно исчезли после прибытия чартерного рейса в Южную Корею - путешественники отделились от основной группы и не сели на обратный самолет. Об этом пишет Yonhap News Agency, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как стало известно, 30 января 175 тайских туриста прилетели на первом после пандемии чартерным рейсом из Бангкока в Муан, чтобы отправиться в экскурсионный тур по главным достопримечательностям корейской провинции Чолла-Намдо.

В Министерстве юстиции Южной Кореи сообщили, что 10 туристов пропали в корейском аэропорту, сразу же после прибытия рейса. Еще 13 отделились от своей группы на четвертый день осмотра достопримечательностей. Ведомство прилагает все усилия, чтобы найти исчезнувших путешественников и вернуть их домой.

Отмечается, что правительство провинции Южная Чолла-Намдо поставило цель привлечь порядка 2400 тайских туристов чартерными рейсами до конца марта, однако ожидается, что недавнее исчезновение путешественников негативно повлияет на достижение этой цели.