Крупнейшая авиакомпания мира отменяет 34 000 рейсов на это лето

"Авиаколлапс", жёсткая нехватка персонала и связанные с этим массовые отмены рейсов: прошлогоднее "кошмарившие" европейских туристов может повториться снова. По крайней мере одна из наиболее крупных авиакомпаний Европы - немецкая Lufthansa - уже потерпела фиаско и официально заявила об отмене на лето более 34 000 рейсов, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

"Нам пришлось скорректировать летний график полётов", - цитируют перевозчика немецкие СМИ. Причина, которую заявил перевозчик - нехватка персонала, "которая в настоящее время влияет на авиационную отрасль".

В основном отмены коснутся аэропортов Франкфурта и Мюнхена. Однако представитель перевозчика предупредил, что это может повлиять на большее количество рейсов, поскольку "всегда могут быть добавлены дальнейшие ежедневные отмены". Хотя в том числе с целью "предотвратить отмены в последнюю минуту и другие сбои" эти непопулярные меры и принимаются.

Затронет эта мера не только саму "Люфтганзу", но и её "дочек" Eurowings и Swiss. С пассажирами отменённых рейсов обещают связаться в ближайшее время.

Как добавили эксперты, в прошлом летнем сезоне Lufthansa отменяла около 2.2 тыс. рейсов. При этом массовые отмены уже начались - только на прошлой неделе немецкий нацперевозчик вынужден был отменять тысячи рейсов как из-за забастовки , так и из-за сбоя ИТ в аэропорту. Туристов также предупредили, что немецкий профсоюз Verdi призвал рабочих аэропортов Франкфурта, Мюнхена, Штутгарта, Гамбурга, Дортмунда, Ганновера и Бремена к 24-часовой забастовке. Туристам настоятельно рекомендовали воздержаться от поездок из-за риска сбоев.