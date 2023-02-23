Оман открыл авиапространство для всех перевозчиков

Оман открыл небо для всех национальных перевозчиков, включая израильские авиакомпании, которым прежде было запрещено совершать полеты через воздушное пространство султаната. Об этом в четверг сообщило Управление гражданской авиации Омана, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В рамках постоянных усилий Султаната Оман по выполнению своих обязательств в рамках Чикагской конвенции 1944 года Управление гражданской авиации подтверждает, что воздушное пространство страны открыто для всех перевозчиков, отвечающих требованиям безопасности полетов", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.

В 2018 году премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху получил от бывшего султана Омана Кабуса бен Саида Аль Саида обязательство открыть воздушное пространство страны для авиакомпании El Al. Впоследствии преемник Кабуса, султан Хайсам бен Тарек Аль Саида, отменил это решение. В июле 2022 года бывший министр транспорта Израиля Мейрав Михаэли заявила в интервью агентству Reuters, что El Al рассчитывает начать полеты в страны Азии через воздушное пространство Саудовской Аравии и Омана. Однако для этого, по словам Михаэли, странам потребуется "освежить" ранее достигнутые договоренности.