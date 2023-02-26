Испания определилась с требованиями для визы кочевника

Телеканал CNBC сообщает, что власти Испании назвали дату, когда страна приступит к выдаче нового типа виз - для цифровых кочевников, специалистов, работающих удалённо, а также с требованиями для выдачи такого разрешения, передает Day.Az со ссылкой на Туристер.

Оформить визу для цифрового кочевника сроком на пять лет можно будет с 1 апреля, на неё могут претендовать и члены семьи заявителя.

Так, чтобы получить эту визу, соискателю нужно быть гражданином страны, не входящей в ЕС; работать на себя или на компанию за пределами Испании; не привлекаться за правонарушения в Испании или где-либо ещё в течение пяти лет; иметь действующую на территории Испании страховку; быть квалифицированным специалистом или иметь подтверждённый опыт в своей сфере.

Главным же требованием остаётся то, что доход заявителя в месяц должен составлять минимум 2 520 евро. Если виза понадобится члену семьи, то доход должен быть ещё на 950 евро больше.