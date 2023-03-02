Когда лучше попросить стюардессу о повышении класса обслуживания?

Туристам, которых еще на суше пугает перспектива лететь скромным экономклассом, эксперт по путешествиям и бывший бортпроводник American Airlines Бобби Лори в беседе с Travel + Leisure посоветовал обращаться к экипажу с просьбой повышения класса обслуживания только в определенное время, однако в этом вопросе есть некоторые нюансы, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Просьбы о повышении класса обслуживания всегда сопряжены с некоторым риском, но есть несколько способов, благодаря которым пассажиры могут получить привилегии авиаобслуживания, если им повезет. Чтобы увеличить свои шансы на это, в частности, нужно знать, когда именно обращаться к сотрудникам на борту. Как выяснилось, идеальное время обращения, по мнению эксперта, - при посадке в самолет.

"Вам следует спросить старшего бортпроводника или стюардессу у двери посадки о такой возможности. Вы должны спросить об этом до закрытия дверей, но не удивляйтесь, если они не переведут вас до тех пор, пока вы не окажетесь в воздухе, даже если они ответили положительно на вашу просьбу", - сообщил эксперт. Причина, по которой туриста могут не переместить сразу, заключается в том, что бортпроводники сначала должны убедиться, что все туристы находятся в самолете. После этого при наличии свободных мест в первом или бизнес-классе, у пассажиров будет больше возможностей перейти из экономкласса. Однако это может стоить дорого.

Другой бывший член экипажа, Сьюзан Фогвелл, также рассказала изданию, что бесплатные повышения класса обслуживания невероятно редки, и пассажирам обычно приходится доплачивать за желаемые удобства. "Если стюардесса перевела пассажира из одного класса в другой, она не будет работать с вами долго. Стандартная процедура - подождать, пока закроется дверь, чтобы посмотреть, все ли явились на рейс. Если место свободно, пассажир оплачивает повышение класса обслуживания на рейсе", - такой порядок действий привела специалист.

Оказывается, не все должны платить за повышение класса обслуживания. Например, считается, что, если "задобрить" бортпроводника небольшим подарком, увеличатся шансы на лучшее обслуживание. Так, один из членов бортпроводников ранее рассказал следующее: "Лучший пассажир, который у нас когда-либо был, вручил нам подарочных сертификатов Nandos (крупная африканская сеть кафе общественного питания, специализирующихся на блюдах из курицы). Этот человек, конечно, в тот же день оказался в первом классе. Это может показаться чрезмерным вниманием, но посмотрите на разницу в цене между местом в экономклассе и первом классе. Конечно, она гораздо больше, чем несколько ресторанных купонов, так что оно того стоит".

Между тем, один турист на туристическом форуме утверждал, что ему удалось проникнуть в бизнес-класс посреди ночи, чтобы выспаться, хотя не все ему поверили. А в 2018 году пассажира первого класса выгнали из самолета за то, что он попытался поделиться своими "модными" напитками с товарищами, сидящими в скромном экономклассе, поэтому туристам стоит быть осторожными.