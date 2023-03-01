Туристам на Пхукете объявили о новой напасти

Новая напасть обрушилась на главный курортный остров Таиланда Пхукет и пляжных туристов. С прошлого месяца власти ведут борьбу за чистоту пляжей и возможность свободно заходить в море - цветут водоросли, которые мешают туристам плавать и загорать на берегу. После каждой чистки на побережье выбрасывается новая порция водорослей, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

По информации Phuketnews, власти популярного Патонга и местные природоохранные органы задумались о превентивных мерах в борьбе с загрязнением побережья, поскольку неприглядным пляжем туристы пользоваться отказываются и жалуются на безобразие и неприятный запах.

Что уже предпринято к настоящему моменту? Мэр Патонга Чалермсак Манисри провел встречу с участием более 50 официальных лиц, в том числе Ваттанапонга Суксая, главы отдела Министерства природных ресурсов и окружающей среды Пхукета (MNRE Phuket) в минувшую пятницу. Чиновники встретились для обсуждения проблемы избытка водорослей на многолюдном пляже Патонг.

По словам представителя ведомства природных ресурсов, цветение водорослей остается постоянной проблемой, которая привела к значительному истощению ресурсов Отдела общественного здравоохранения и окружающей среды муниципалитета Патонга. Сотрудники с инвентарем в руках массово выходят на уборку пляжей, работают весь день, а по возвращении через некоторое время их снова встречает заваленная водорослями береговая линия. Об объеме собранных морских растений не сообщалось, но судя по кадрам, сделанным в момент уборки, их количество значительное.

"Грязный пляж влияет на отдых туристов, желающих купаться в районе пляжа Патонг. Поскольку сейчас каждый день путешествует много туристов, необходимо принять меры для предотвращения и учета всех аспектов", - сообщил чиновник.

Кроме того, на официально встрече обсуждались проблемы швартовки лодок в заливе и "решение проблем со сточными водами. При этом в опубликованном властями отчете так и не указано, какие меры для их устранения необходимо принять. Примечательно, но в отчете не упоминалось ни о единственной станции очистки сточных вод на Патонге, проект расширения которой все еще продолжается, ни о дренажной сети по всему городу, ни о каких-либо тестах качества воды, проводимых природоохранными органами.

Ранее в этом месяце Ваттанапонг, глава MNRE на Пхукете, предупредил администрацию отелей, кондоминиумов, крупных жилищных проектов и другие туристические заведения, что им могут грозить штрафы в размере до $1 млн бат (2.1 млн руб.), если они вовремя не предоставят требуемые ежегодные отчеты о мониторинге первичной экологической экспертизы (IEE) и отчет об оценке воздействия на окружающую среду (EIA). Таких объектов насчитывается более 2 тыс. Однако, по его словам, к 6 февраля MNRE на Пхукете получил всего несколько сотен сообщений.