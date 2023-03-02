Амстердамский аэропорт злоупотребляет неподготовленными стажерами

Обслуживающие компании в аэропорту Схипхол чрезмерно используют неопытных и неподготовленных стажеров, чтобы восполнить нехватку персонала, 2 марта сообщило издание NH Nieuws, передает Day.Az со ссылкой на Красная Весна.

Согласно данным издания, больше всего злоупотребляют стажерами обслуживающие компании Menzies, Swissport и Aviapartner. Неопытные стажеры чаще всего работают с пассажирами, багажом и обслуживанием самолетов.

"Тут есть молодые девушки в возрасте 18 или 19 лет, которых часто трясет от страха, потому что они не знают, что делать с ругающимися матом пассажирами на стойке регистрации", - рассказала одна из сотрудниц Схипхола.

По ее словам, стажеры часто работают в ночную смену несколько дней подряд, им приходится самостоятельно регистрировать сотни пассажиров и даже контролировать и соединять мосты между аэропортом и самолетами. После стажировки, они почти никогда не остаются работать в компании, добавила женщина.

Стажеры, попавшие в багажный отдел, не умеют правильно загружать самолет, что может привести к опасным ситуациям, - рассказал другой сотрудник столичного нидерландского аэропорта.

"Их ошибки могут обернуться фатальными последствиями", - считает он.

Опытные сотрудники рассказывают, что стажеры могут посадить пассажиров на неправильные рейсы, отправить багаж не на ту платформу или в другой самолет.

"Такие ошибки вызывают дополнительные задержки в работе", - отмечают они.

Обслуживающие компании отрицают эти обвинения. Они настаивают, что правила стажировки соблюдаются неукоснительно, а к каждому стажеру прикреплен опытный наставник.