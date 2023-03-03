AZAL предлагает на рейсах в Стамбул акцию "1+1" и двойные мили

"Азербайджанские Авиалинии" запустили весеннюю акцию на рейсы из Баку в Стамбул и обратно, передает в пятницу Day.Az со ссылкой на пресс-службу ЗАО "Азербайджанские Авиалинии".

При покупке одного авиабилета эконом-класса, второй со стороны авиакомпании предоставляется бесплатно. Также в рамках акции обладатели карт AZAL Miles получают двойные мили за каждый полет по данному маршруту.

Предложение распространяется на покупку авиабилетов как в одну сторону, так и туда-обратно на рейсы "Азербайджанских Авиалиний", осуществляемые с 27 марта по 18 апреля.

Оформить авиабилеты по акции можно до 18 апреля включительно во всех аккредитованных агентствах авиакомпании AZAL или, отправив запрос в колл-центр авиакомпании по электронной почте [email protected] .

В рамках акции пассажиром оплачиваются налоги и сборы за подарочный авиабилет.

Авиабилеты в рамках акции должны быть оформлены в одном бронировании, возврат или перебронирование подарочного авиабилета следует произвести одновременно с первичным.