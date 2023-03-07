В Азербайджане закрылась частная авиакомпания

Азербайджанская частная авиакомпания ООО Turan Air объявила о своем закрытии.

Как сообщает во вторник Day.Az, первая частная авиакомпания Азербайджана Turan Air была учреждена 16 апреля 1994 года, уставный капитал составлял 2,47 миллиона манатов, а учредителем ООО являлась Гульнара Гулиева.

Сообщается, что кредиторы могут отправить свои требования к ООО в Международный аэропорт Гейдара Алиева.

Напомним, что первыми учредителями Turan Air были ЗАО "Азербайджанские авиалинии" и американская компания ITI Trading İnternational.