AZAL дарит своим пассажирам скидку в честь праздника Новруз

20 и 21 марта в честь праздника Новруз авиакомпания "Азербайджанские Авиалинии" дарит скидку 20% на ряд популярных рейсов, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу ЗАО "Азербайджанские Авиалинии".

Предложение распространяется на рейсы туда-обратно, выполняемые в период с 28 марта по 20 апреля 2023 года.

Приобрести авиабилеты со скидкой можно более чем по 10 популярным маршрутам AZAL. Среди пунктов назначения: Милан, Лондон, Прага, Берлин, Дубай, Стамбул, Анталья, Москва (аэропорты "Домодедово" и "Внуково"), Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Астана, Алматы.

Авиабилеты на указанные рейсы можно приобрести обратившись в колцентр по электронной почте [email protected], а также в кассах или у аккредитованных агентов авиакомпании.

"Азербайджанские Авиалинии" поздравляют всех пассажиров с наступающим праздником Новруз и желают путешествий, наполненных радостью и яркими эмоциями!