Стюардесса раскрыла простой способ обезопасить себя от воров в номере отеля

Стюардесса американской авиакомпании Delta, прославившаяся в социальных сетях, раскрыла простой способ обезопасить себя в номере отеля от злоумышленников и воров с помощью одного девайса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, роликом с лайфхаком девушка поделилась в TikTok-аккаунте.

На видео бортпроводница по имени Сиси делится, что берет с собой в путешествия специальный стоппер, который можно положить под входную дверь.

"Чтобы обезопасить себя ночью в отеле, приобретите два дверных стоппера или лучше стоппер с сигнализацией. В таком случае, если кто-то будет пытаться пробраться в ваш номер, сработает сигнал, вы услышите звук, но при этом они не смогут попасть в комнату", - посоветовала девушка.