Турист погиб в СПА-салоне 5-звездочного отеля на популярном курорте

Иностранный турист погиб в спа-отеле роскошного пятизвездочного отеля в Марракеше (Марокко) в результате пожара. Инцидент произошел в минувшую среду. Ведется следствие.

Как передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru, по данным The Sun, 40-летний британский путешественник остановился в отеле Jaal Riad с друзьями. Днем он отправился в СПА-комплекс. Около 16:00 дня отель охватило пламя. Отдыхающие кричали от ужаса и спасались бегством. Однако британец не смог выбраться и задохнулся. Прибывшие на место спасатели и медики констатировали его смерть. У мужчины осталось двое детей. Вместе с ним в "дымовой ловушке" оказался заперт сотрудник отеля. Он тоже погиб.

"Это был действительно ужасный инцидент. Турист прибыл в отель с друзьями. Им пришлось позвонить и сообщить трагическую новость его семье. У всех разбиты сердца", - привело издание слова одного из очевидцев.

Представитель отеля подтвердил гибель гостя, но отказался от дальнейших комментариев из-за "продолжающегося расследования". Спустя сутки после пожара отель вновь открылся для клиентов. О причинах возгорания не сообщалось.

В прошлом году в Марокко произошел еще один трагический случай: британская туристка упала с высоты 4.14 км и разбилась насмерть, пытаясь взобраться на гору в Марокко. Согласно местным сообщениям, женщина и ее напарник решили подняться на гору Тубкаль без помощи гида.

Курортный отель Jaal Riad, позиционирующийся как место для отдыха только для взрослых, расположен прямо в центре Марракеша и в десяти минутах езды от аэропорта Менара. К услугам гостей - фитнес-центр с гидромассажной ванной, сад с солярием, а также спа-салон и плавательный бассейн. Стоимость проживания в сутки составляет около 18.7 тыс. в рублевом эквиваленте.