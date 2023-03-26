https://news.day.az/tourism/1549772.html Аэропорт Мюнхена закроют
Аэропорт Мюнхена закроют
Мюнхенский аэропорт два дня не будет работать из-за забастовки профсоюза Verdi. Об этом 26 марта сообщила компания-оператор аэропорта Flughafen Muenchen.
Как передает Day.Az, заявление опубликовано на сайте компании.
Забастовку организовал профсоюз Verdi, участие в ней примут сотрудники службы безопасности аэропорта. Они требуют увеличить им зарплату за работу в "неудобное" время. Переговоры профсоюза с руководством не дали результатов.
Протесты продлятся до 27 марта. Около 200 тысяч пассажиров не смогут улететь в эти дни: отменено почти полторы тысячи рейсов.
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