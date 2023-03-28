Египет ожидает наплыв туристов

Египет сможет достичь отметки в 30 млн туристов уже в 2028 году. Об этом заявила заместитель министра туризма страны Гада Шаляби в эфире телеканала Al-Hadath Al-Youm, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Цель - достичь 30 миллионов туристов в 2028 году", - отметила Шаляби.

По ее словам, такой показатель будет достигаться постепенно. В частности, это может произойти за счет роста инвестиций в сферу туризма и увеличения числа авиакомпаний.