https://news.day.az/tourism/1550323.html Египет ожидает наплыв туристов
Египет ожидает наплыв туристов
Египет сможет достичь отметки в 30 млн туристов уже в 2028 году. Об этом заявила заместитель министра туризма страны Гада Шаляби в эфире телеканала Al-Hadath Al-Youm, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Цель - достичь 30 миллионов туристов в 2028 году", - отметила Шаляби.
По ее словам, такой показатель будет достигаться постепенно. В частности, это может произойти за счет роста инвестиций в сферу туризма и увеличения числа авиакомпаний.
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