Эйфелева башня закрылась для посетителей
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Эйфелева башня прекратила принимать посетителей из-за общенациональной забастовки в связи с пенсионной реформой во Франции.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится на сайте парижской достопримечательности.

"В связи с общенациональной забастовкой Эйфелева башня в настоящее время закрыта", - указано в сообщении.

Сегодня во Франции проходит десятая по счету национальная акция протеста против повышения пенсионного возраста. Накануне из-за забастовки сотрудников был закрыт для посещения Лувр.