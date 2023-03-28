https://news.day.az/tourism/1550347.html Эйфелева башня закрылась для посетителей
Эйфелева башня закрылась для посетителей
Эйфелева башня прекратила принимать посетителей из-за общенациональной забастовки в связи с пенсионной реформой во Франции.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится на сайте парижской достопримечательности.
"В связи с общенациональной забастовкой Эйфелева башня в настоящее время закрыта", - указано в сообщении.
Сегодня во Франции проходит десятая по счету национальная акция протеста против повышения пенсионного возраста. Накануне из-за забастовки сотрудников был закрыт для посещения Лувр.
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