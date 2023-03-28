Эйфелева башня закрылась для посетителей

Эйфелева башня прекратила принимать посетителей из-за общенациональной забастовки в связи с пенсионной реформой во Франции.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится на сайте парижской достопримечательности.

"В связи с общенациональной забастовкой Эйфелева башня в настоящее время закрыта", - указано в сообщении.

Сегодня во Франции проходит десятая по счету национальная акция протеста против повышения пенсионного возраста. Накануне из-за забастовки сотрудников был закрыт для посещения Лувр.