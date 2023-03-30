Узбекистанские авиалинии увеличивают количество регулярных рейсов из Ташкента в Баку

Uzbekistan Airways увеличивает частоту полетов по маршруту Ташкент-Баку-Ташкент.

Об этом в четверг сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу компании.

Ранее международные рейсы из Ташкента в Баку выполнялись два раза в неделю.

Начиная с 30 марта 2023 года, Узбекистанские авиалинии вводят дополнительные рейсы в этом направлении, и полеты будут выполняться четыре раза в неделю - по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям.

Стоимость билета в один конец с багажом из Ташкента в Баку начинается от 1,9 миллиона сумов (167 долларов), в то время как билеты по маршруту Ташкент- Баку-Ташкент начинаются от 3,8 миллиона сумов (339 долларов).

Отметим, что в марте 2023 года, Uzbekistan Airways увеличила количество рейсов из Ташкента во Франкфурт и Ригу.

29 марта 2023 года авиакомпания ввелиа дополнительные рейсы по маршруту Ташкент-Франкфурт-на-Майне-Ташкент, и рейсы в этом направлении будут выполняться четыре раза в неделю - по понедельникам, средам, четвергам и субботам.

В то же время, начиная с 29 марта 2023 года, частота рейсов по маршруту Ташкент-Рига-Ташкент увеличилась до трех раз в неделю - по понедельникам, средам и пятницам.