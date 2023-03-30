В России растет спрос на туры в Азербайджан

Ассоциация туроператоров России (АТОР) отмечает рост спроса на туры в Азербайджан после отмены ковидных ограничений.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в сообщении ассоциации.

По данным туроператора "Веди групп", в первый день после объявления о снятии ограничений количество бронирований составило 75 проц от общего числа бронирований за месяц. Большая часть запросов приходится на майские праздники, туристы в основном интересуются экскурсионными поездками в Азербайджан.

Как подчеркивает директор по внутреннему рынку туроператора Coral Travel Алена Громова, Азербайджан всегда был популярен благодаря насыщенной экскурсионной и гастрономической составляющей, поэтому на майские праздники направление будет пользоваться хорошим спросом.

Эксперты напоминают, что в конце апреля в азербайджанской столице пройдет этап гонки "Формула-1", в связи с чем цены на размещение будут выше, а мест в отелях - меньше, чем обычно.

Участники туристического рынка сходятся во мнении, что открытие наземных границ Азербайджана с Россией не сильно повлияет на спрос и логистику туристов: более 90 проц путешественников добираются в Азербайджан именно авиатранспортом.

В BSI Group подчеркивают, что в Азербайджане всегда радушно принимали российских гостей. "Баку - атмосферный город, там есть, где погулять и что посмотреть, отличная гастрономия. В этом году добавился и еще один фактор - это шопинг. В столице Азербайджана большой выбор брендовых магазинов и торговых центров", - отмечают в компании.

По мнению экспертов BSI Group, Азербайджан будет востребован и как пляжное направление, так как в стране хорошие качественные отели и высокий сервис. Российские туристы охотно комбинируют экскурсионный отдых в Азербайджане с пляжным отдыхом на Каспийском побережье.