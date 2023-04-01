British Airways отменяет рейсы

По меньшей мере 40 рейсов, запланированных на 1 апреля, отменила авиакомпания British Airways на фоне забастовки сотрудников безопасности аэропорта Хитроу.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, об этом пишет The Independent.

Это произошло после того, как стало известно о провале очередных переговоров с профсоюзом Unite. 1400 членов этого профсоюза должны были начать забастовку в аэропорту.

"Аэропорт Хитроу упустил возможность избежать забастовок. Забастовка, несомненно, приведет к серьезным задержкам и сбоям в работе пассажиров по всему аэропорту, но этот спор является прямым результатом упорного отказа аэропорта Хитроу платить своим работникам справедливо", - цитирует газета слова регионального координатора профсоюза Уэйна Кинга.

Начальник аэропорта призвал пассажиров путешествовать "как обычно". В то же время в аэропорту рекомендовали British Airways приостановить 32 ежедневных рейса для сокращения нагрузки на досмотровую зону. В первый день забастовки авиакомпания отменила более 70 рейсов.