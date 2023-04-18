Землетрясение в Хургаде напугало туристов

Туристы напуганы землетрясением, которое произошло в Египте в 27 км северо-востоку от Хургады. На страницах египетских СМИ их пытается успокоить доктор Джад Аль-Кади, глава Национального института астрономических исследований. По его словам, хотя северный регион Красного моря обладает сейсмической активностью, но 85% землетрясений в нем не ощущаются людьми, потому что его сила составляет менее 3-3,5 баллов, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

"Иногда землетрясения бывают средней степени, как это произошло сегодня на рассвете, с магнитудой 4,5 балла по шкале Рихтера, и в результате их чувствует ряд граждан", - добавил он. По его словам, Красное море расширяется примерно на 1 см в год, с чем и связана сейсмическая активность, особенно в его северной части. "В результате общения между центром мониторинга землетрясений и средствами массовой информации среди граждан возник интерес к новостям о землетрясениях", - добавил эксперт.

Однако он предостерёг туристов и местных жителей от "распространения слухов". По его словам, Египет находится за пределами сейсмического пояса, несмотря на почти ежедневную регистрацию сейсмической активности. Здесь большая часть сотрясений земной коры, не только не опасна, но и вовсе незаметна.

СПРАВКА: силу землетрясений выражают по шкале Рихтера, основанной на оценке энергии сейсмических волн, образующихся при тектонических сдвигах и вызывающих само землетрясение. Шкала была разработана американским сейсмологом Чарльзом Рихтером в 1935 году. Важно, что в шкале использован логарифмический масштаб, что означает, что каждое целое значение в масштабе указывает на землетрясение, в десять раз большее по мощности, чем предыдущее. Таким образом, землетрясение с магнитудой 5.0 по шкале Рихтера вызовет в 10 раз более сильное колебание земной коры, чем землетрясение с магнитудой 4.0. Поэтому землетрясения условно разделяются на несколько групп по свой мощности и степени разрушительности:

2.0 - наиболее слабые ощущаемые человеком толчки;

4.5 - наиболее слабые толчки, приводящие к небольшим разрушениям;

6.0 - умеренные разрушения на поверхности;

8.5 - самые сильные из известных землетрясений.

Добавим, что 9.1 баллов - это самые сильные из известных землетрясений, при этом ученые считают, что землетрясения более сильные, чем с магнитудой 9.5, произойти на Земле не могут.

Напомним, что интерес (и страхи) туристов активизировало землетрясение, случившееся в начале февраля в Турции. Магнитуда землетрясения составила 7.7 баллов, что очень много, а "эхо" подземных толчков ощутили более чем в 10 странах. Землетрясение магнитудой 7.4 произошло в 04:17 в районе Пазарджик Кахраманмараша. За ним почти сразу, в 04:26, произошло ещё одно землетрясение силой 6.4 балла, эпицентр которого находится в районе Нурдаги Газиантепа, возле турецко-сирийской границы. Афтершоки ощущались по всей Турции, вплоть до курортных провинций.