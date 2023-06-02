SilkWay нацелена на значительное увеличение количества направлений полетов

SilkWay планирует увеличить количество направлений полетов до 60 до 2025 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал Вугар Мамедов, вице-президент по коммерческим вопросам авиакомпании Silk Way West Airlines.

Кроме того, компания работает над обновлением флота, сказал он.

Помимо этого, Мамедов также коснулся целей компании, среди которых увеличение транзитных способностей, а также повышение эффективности управления полетами и судами.

"Длительный опыт транзитных операций позволит нам обеспечить вклад в развитие свободной экономической зоны Алят", - добавил вице-президент компании.

Он добавил, что, как ожидается, в ближайшие годы спрос на воздушные перевозки увеличится более чем в два раза.

Отметим, что в Бакинском Конгресс-центре начал свою работу первый Каспийский международный транспортно-логистический форум.

Впервые организованный форум проходит в рамках 20-й юбилейной Каспийской международной выставки транспорта, транзита и логистики "Translogistica Caspian", которая проходит в нашей стране с 31 мая по 2 июня.