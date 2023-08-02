https://news.day.az/tourism/1586135.html США предложили талибам возобновить авиасообщение с Кабулом
США предложили талибам возобновить авиасообщение с Кабулом
Соединенные Штаты предложили талибам (организация запрещена в России) на переговорах возобновить авиасообщение с Кабулом, сообщает Day.Az со ссылкой на государственный департамент США.
"Среди обсуждавшихся вопросов было возобновление полетов, борьба с терроризмом, борьба с наркотиками, освобождение заключенных американских граждан", - заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.
Кабульский аэропорт остается практически закрытым с осени 2021 года после того, как в Афганистане талибы пришли к власти, отстранив поддерживаемое американцами правительство Ашрафа Гани.
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