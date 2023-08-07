Армянского дельца задержали в аэропорту Внуково за контрабанду золота

Таможенники аэропорта "Внуково" задержали гражданина Армении, пытавшегося вывезти за рубеж золотую цепь весом 2 килограмма и стоимостью 9 миллионов рублей (158000 АЗН).

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба ФТС России.

"Сотрудники Внуковской таможни задержали 32-летнего гражданина Армении, вылетающего в Турцию с двухкилограммовой золотой цепью на шее", - говорится в релизе.

Как отмечают таможенники, не по погоде одетый мужчина во время прохождения зеленого коридора сильно волновался. Позднее он предъявил инспекторам "цепь из металла желтого цвета" и объяснил, что цена ей - 50 тысяч рублей. Экспертиза же показала, что цепь состоит из золота 999-й пробы и ее стоимость составляет 9 миллионов рублей.