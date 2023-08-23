В Италии возмущены поведением туристов

В Риме туристка взобралась на фонтан Треви, чтобы наполнить бутылку водой, и вызвала возмущение местных жителей. Это не единственный случай, из-за которого итальянцы сравнивают поведение туристов с нападением вандалов, пишет CBS News.

Фонтан Треви в Риме считается шедевром барокко, а выходка взобравшейся на него туристки - неприемлемым поступком. Тем более, что всего пару месяцев назад итальянцы возмущались поведением другого отдыхающего, который вырезал свои инициалы и инициалы своей подруги на Колизее, древнем амфитеатре, стоявшем на протяжении тысячелетий, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

В Венеции британский турист проигнорировал предупреждения прохожих и спрыгнул с пятиэтажного дома в один из городских каналов, охраняемых ЮНЕСКО. В Париже двое пьяных американцев были найдены спящими на вершине легендарной Эйфелевой башни. Всего через несколько дней после этого мужчина забрался на вершину башни и спрыгнул, раскрыв парашют.

Эти инциденты побудили европейских чиновников потребовать ввести законы, чтобы туристы несли ответственность за плохое поведение. Даниэла Сантанче, министр туризма Италии, заявила, что правительствам пора принимать жесткие меры.

"Эти туристы - настоящие вандалы, которые не уважают культурное наследие, принадлежащее не только Италии, но и всему миру. Мы предлагаем очень простую концепцию выставления счетов: вы что-то разбили, вы платите за это", - сказала Сантанче.